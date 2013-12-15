السلطات الأمنية تضبط 8 آلاف مخالف شرق السعودية

ضبطت السلطات الأمنية السعودية، خلال اليومين الماضيين، أكثر من 8 آلاف مخالف في شرق المملكة. وقالت شرطة المنطقة الشرقية في بيان لها، اليوم الأحد، إن الشرطة تفقدت خلال اليومين الماضيين عدداً من المواقع المختلفة في المنطقة، وتم من خلالها ضبط وإيقاف 8980 مخالفاً.

وأضافت: "تمت إحالة جميع المخالفين الذين تم ضبطهم إلى إدارة توقيف الوافدين وفروعها بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم من خلال لجان مخصصة بإدارة جوازات المنطقة الشرقية".

وأشارت إلى أن "التنسيق مستمر في إطار ما تقتضيه آلية العمل المشترك لشرطة المنطقة الشرقية كجهة ضبط والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة كجوازات وسجون المنطقة الشرقية التي أثمرت وما زالت، وإنجاز العديد من الإجراءات الخاصة بالعمالة المخالفة وترحيلها لبلادها من خلال رحلات مخصصة لهذا الغرض".