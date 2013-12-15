فريق سعودي – ألماني للتنقيب عن الآثار شرق السعودية

استأنف الفريق السعودي الألماني إجراء عمليات التنقيب والمسح الطوبوغرافي في منطقة الدوسرية الواقعة إلى جنوب مدينة الجبيل (شرق السعودية)، استمراراً لعمل متواصل في المنطقة منذ نحو ثلاثة أعوام.

وقال مدير مكتب الآثار في المنطقة الشرقية، عبدالحميد الحشاش، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن الفريق يعد حالياً دراسة طوبوغرافية عن المنطقة، وهي تهدف لمعرفة الطبقات المحيطة بالموقع من الظواهر الطبيعية ومحيط الموقع الأثري، وهي استكمال لما تم العثور عليه من مقتنيات أثرية وتاريخية.

وأشار إلى أن فريق العمل المشترك خلال فترة التنقيب قبل نحو ثلاثة أعوام، عثر على قطع فخارية في موقع الدوسرية، إضافة إلى أصداف بحرية تاريخية تعتبر محفزاً لمواصلة البحث تحت الرمال، مضيفاً أن موقع الدوسرية غني بالمكتشفات التي يمكن أن تظهر حسب خبراء الآثار الذين زاروا المنطقة، إذ توقعوا أن يحقق الفريق العامل هناك منذ ثلاثة أعوام نتائج ملموسة، كما تحقق ذلك في مواقع أثرية أخرى في مدينة الدمام والخبر والقطيف، الأمر الذي يرفع من أهمية المنطقة الشرقية التي تصنف على أساس أنها منطقة أثرية تعاقبت عليها الحضارات.

ولفت الحشاش إلى أن آثار الاستيطان البشري في المنطقة الشرقية أكثر وضوحاً منها في أي جزء من المملكة، والسبب في ذلك يرجع إلى عدة عوامل، أهمها الموقع الجغرافي، إضافة إلى إشرافها على جزء كبير من ساحل الخليج العربي، الأمر الذي جعلها تقدم دوراً هاماً في الاتصالات البشرية التجارية بين شعوب تلك الحضارات منذ أكثر من خمسة آلاف سنة، وقد بينت المسوحات الأثرية التي أجريت حتى الآن أن هناك أكثر من 300 موقع أثري في المنطقة، تمثل فترات مختلفة يتراوح تاريخها من العصور الحجرية حتى العصور الإسلامية، وهناك العديد من المعالم التاريخية التي تعود إلى فترات إسلامية متأخرة، وتبرز التطور الحضاري، وتعد مثالاً لتطور العمارة التقليدية للمنطقة.