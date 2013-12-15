فك احتجاز 23 شخصاً عبر طائرتين بسبب ثلوج تبوك

وصلت إلى قاعدة تبوك (شمال المملكة) طائرتان تابعتان لطيران القوات البرية السعودية بتبوك تحملان 23 شخصاً تقريباً ممن علقوا في قمم جبال اللوز الثلجية منذ ليلة أمس.

وأكد مدير الدفاع المدني في تبوك اللواء مستور الحارثي، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن المعلومات الأولية كانت تشير إلى أن العالقين 11 شخصاً، حيث تم تأمين إقامتهم أمس، لكن اكتشف رجال الإنقاذ صباحاً أنهم 23 شخصاً بينهم 7 نساء و11 طفلاً، وتم توجيه طائرتين بشكل فوري لهم.

ويأتي ذلك بعدما رصدت "العربية" في تقرير عرض على نشرة الرابعة، اليوم الأحد، تنزه العائلات في تبوك في المواقع التي شهدت تساقط الثلوج عليها، للاستمتاع بما سمّوه بالزائر الأبيض.