مسنة سعودية تستعيد بصرها بعد ربع قرن من العمى

استعادت مُسنّة سعودية تقيم في جنوب المملكة بصرها بعد ربع قرن من العمى، ووفقاً لبيان صحافي صادر من الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" في منطقة عسير السعودية، الأحد، فإن فريق طبي متخصص في العيون من الجمعية تمكّن من إعادة الإبصار لهذه المُسنّة السبعينية بعد 25 عاماً من فقدها للبصر.

وأوضح الاستشاري الدكتور محمد الشهري في البيان أن المريضة كانت تعاني على مدى سنوات من ماء أبيض نادر لم يعالج في حينه، ما حوله إلى ماء شديد السواد وضعف كبير في أربطة العدسة مع مرض عصبي شديد.

وأشار إلى أنه تم إجراء العملية بعد إخضاع المريضة لعدد من الكشوفات الدقيقة من قبل أخصائيين الباطنية والتخدير لضمان عدم ظهور مضاعفات مستقبلية للحالة، مضيفاً أنه رغم صعوبة العملية إلا أنه تمت إزالة الماء وتركيب عدسة مكّنت المريضة من الإبصار بعد 24 ساعة من إجراء العملية.

وبدوره أكد المشرف العام على الجمعية الدكتور محمد الحمراني أن هذه الحالة كانت من ضمن سبع حالات تبنتها الجمعية لعلاج لمسنين من دار الرعاية الاجتماعية بأبها، وذلك بعد زيارة الفريق الطبي للدار حيث خضع جميع المسنين من الجنسين لكشف عيون متخصص من خلال العربة المتنقلة للعيون.

وأوضح أن العمل يأتي بهدف تعزيز روح التعاون الاجتماعي والإسهام في العمل الخيري بين الأطباء والمحتاجين وتحقيق فرص علاج لبعض الأمراض وتوفير الوقاية من بعضها الآخر.