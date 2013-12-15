52 حالة خلع خلال عام بالسعودية.. والقصيم في الصدارة

بلغت عدد حالات خلع الزوج في المحاكم السعودية 52 حالة خلال العام الماضي، وفق ما كشفته وزارة العدل ونشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وتصدرت منطقة القصيم القائمة في قضايا الخلع بواقع 17 قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ14 قضية، و6 قضايا في منطقة الباحة، و5 قضايا في منطقة الرياض، والعدد نفسه في منطقة المدينة المنورة، وسُجلت قضيتان في المنطقة الشرقية ومنطقة عسير، فيما حلت في آخر القائمة منطقة جازان بتسجيل حالة واحدة.

وأوضح إحصاء حديث صادر عن وزارة العدل أن 24136 قضية إثبات طلاق صدرت من المحاكم المتخصصة، مشيراً إلى أن مكة المكرمة تصدرت المناطق في عدد حالات الطلاق، بينما لم تسجل منطقة نجران أية حالة طلاق العام الماضي.

وبيّن الإحصاء أن عدد العقود التي أصدرت لنساء لا ولي أمر لهن بلغ 345 عقداً، موضحاً أن 3937 طلب إثبات زواج عرض في محاكم القضايا الإنهائية.

وأشار إلى إصدار ما يزيد على 11 ألف عقد زواج شملت زواج سعوديين ومقيمين، إضافة إلى زواج لأطراف من الجانبين، بينما تم التصديق على 1109 عقود نكاح إنهائية خلال العام الماضي.

وأفاد الإحصاء الذي شمل جميع المناطق السعودية بأن منطقة مكة المكرمة الأعلى بين المناطق في قضايا إثبات عدم الدخول بالزوجة، إذ بلغ عدد الحالات المقدمة 49 حالة، تلتها منطقة الرياض بـ29 حالة، ثم جاءت منطقة القصيم في المرتبة الأخيرة بتسجيل حالة واحدة.