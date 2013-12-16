الحكومة السعودية تتحمل 50% من رسوم جوازات سفر مواطنيها

قررت الرياض، اليوم الاثنين، مشاركة مواطنيها بدفع رسوم 4 خدمات حكومية. يأتي هذا بعدما قرر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في الرياض، اليوم، تحمل الدولة 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة.

وأوضح المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا القرار ساري المفعول لمدة ثلاثة أعوام أخرى، ويبدأ تنفيذه منذ بداية الشهر الهجري الحالي.

وقرر مجلس الوزراء أيضاً: "استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار - وعددها 193 سلعة - مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 24/3/1435هـ".

كما وافق على "تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11 و12/2/1434هـ، في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة أربع سنوات".