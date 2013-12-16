كسوة شتاء من الرياض لنازحين من حرب الأسد في لبنان

بدأت السعودية بتخفيف معاناة بعض اللاجئين السوريين مع العاصفة المطرية الثلجية الشهيرة "الكسا"، التي ضربت بلاد الشام مؤخراً، بعدما وزعت خلال اليومين الماضيين على هؤلاء اللاجئين في لبنان وتركيا ما يساندهم في مواجهة البرد القارس.

ووفقاً لبيان صحافي صادر عن الحملة الوطنية السعودية لمساندة سوريا، اليوم الاثنين، فإنه تم توزيع 300 ألف بطانية، و2000 خيمة، و400 ألف من المنسوجات الصوفية "بلوفر".

وأوضح البيان: "كما تم توزيع 200 ألف جاكيت نسائي ورجالي، و600 ألف طقم شتوي من جوانتي وشال وطاقة، و600 ألف جوز من الجوارب، و30 ألف مدفئة".

ويأتي ذلك في ظل تحذير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين السوريين بسبب موجة البرد القارس.

يذكر أن ناشطين وشبكة حقوقية سورية كشفوا عن وفاة 11 طفلاً توفوا بسبب البرد.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها مؤخراً إن البرد القارس أنهى حياة أربعة أطفال حديثي الولادة في مخيم جرابلس بريف حلب، وأكدت تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة حلب في حي الميسر لطفل. ولا يشمل الرقم المسجل لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من حالات الوفاة بسبب البرد في سجن حلب المركزي، وتوفي طفلان آخران بمخيم "أورفة 1" في تركيا جراء البرد واستمرار انقطاع الكهرباء، كما توفيت سيدة مسنة في مخيم الجولان في إدلب إثر انهيار خيام تحت الثلج.