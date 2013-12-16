السلطات السعودية تسعف إماراتية في صحراء الربع الخالي

أسعفت السلطات الأمنية السعودية مسنة إماراتية، تعرضت لوعكة صحية حرجة، أثناء تواجدها مع عائلتها داخل صحراء الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي في المنطقة الشرقية العقيد خالد العرقوبي في بيان صحافي، اليوم الاثنين أن: "قطاع حرس الحدود بالبطحاء تلقى بلاغاً من أسرة إماراتية بوجود حالة صحية حرجة لامرأة كبيرة في السن داخل الربع الخالي في منطقة تسمى أم القرون، ويرغبون في نقلها بواسطة طائرة الإخلاء".

وأضاف: "وعلى الفور تم التنسيق مع طيران الأمن الداخلي والذي بدوره انتقل إلى الموقع برفقة ضابط من حرس الحدود، وتم نقلها إلى البطحاء حيث كان في استقبالها أهلها مع سيارة إسعاف إماراتية، وغادرت إلى داخل دولة الإمارات لاستكمال علاجها".