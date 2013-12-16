المثقف الخليجي!

(1)

كل المجتمعات، تفرز نخبها المختلفة ومنها " المثقف " .

في المجتمعات الخليجية ـ على سبيل المثال ـ أين هو " المثقف " ؟.. لماذا لا نرى ملامحه واضحة بين بقية النُخب؟.. لماذا تشعر أن دوره مُعطل؟.. أو يتم تعطيله!

من الذي قام بإقصائه عن المشهد الذي لا يكتمل إلا بحضوره؟

ـ هل هو تشكيل الدولة الخليجية في بداياتها الأولى والذي اهتم أكثر بالنخب الدينية والقبلية والاقتصادية فقط؟

ـ أم أنها الحرب التي أشعلتها بعض هذه النخب الفاعلة ضد " المثقف " وتعاملت معه كخصم يجب القضاء عليه، وتم تصويره كأنه الشرير الذي سيهدم السائد الخيّر؟!

ـ أم أن السبب في " المثقف " نفسه ؟.. مرة بسبب فهمه للاستقلالية ، ومرات بسبب ضعفه!

ـ أم أن السبب هو وجود " مثقف مزيّف " تمت صناعته بمهارة ليسحب البساط من تحته، أو على الأقل يقوم بالتشويش .. أو التشويه!

(2)

هل " المثقف " لم يتقدم ليحظى بمكانه، ويعمل بدوره الذي يستحقه خوفاً مما سيجلبه له هذا التقدم من متاعب؟... هل يحظى لحظتها ـ لو فعلها ـ بأي مساندة من المجتمع؟

كيف يتعامل المجتمع الخليجي مع " المثقف " ؟

هل يمنحه هيبة الديني، وقوة الاقتصادي وحضوره، واحترام القبلي؟

لا أظن !

أين الخلل إذاً: في المجتمع، أم في المثقف، أم في " الثقافة " السائدة؟

(3)

تعالوا لنتخيّل ثلاث مناسبات تُقام في توقيت واحد:

ـ مهرجان لمزاين الإبل.

ـ محاضرة حول " شروط الوضوء " لشيخ تلفزيوني.

ـ محاضرة مهمة لمفكر كبير.

أين ستذهب الجموع؟... تخيّلوا الإجابة مثلما تخيلنا المشهد!

(4)

المجتمع الذي لا يحتفي بمثقفيه ، ويدافع عنهم.. هو مجتمع جاهل.

إذاً، ماذا ستقول عن المجتمعات التي تحارب مثقفيها وتسخر منهم؟!

نقلا عن صحيفة "المدينة"