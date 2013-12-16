توجه لتدريب السعوديات على الفكر القيادي عبر المدارس

تعتزم السعودية تطبيق برنامج تدريبي عبر المدارس، يهدف إلى تدريب الفتيات على الفكر القيادي.

وأعلن صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، اليوم الاثنين، أن هناك توجهاً لتعميم برنامج "تأثير" الذي يشرف عليه الصندوق، على مدارس المنطقة الشرقية.

ويهدف برنامج "تأثير" وفقاً للبيان إلى تقديم قيادات نسائية من طالبات المرحلة الثانوية اللاتي تتفاوت أعمارهن بين 15 و17 عاماً.

ويأتي ذلك بعدما أنهى الصندوق، السبت الماضي، المرحلة السادسة والأخيرة من إعداد المدربات لهذا البرنامج.

وأوضح الأمين العام للصندوق، حسن الجاسر، أن 11 مدربة أنهين 100 ساعة تدريبية خلال الأربعة الشهور الماضية، ضمن برنامج "تأثير"، وذلك بهدف إعدادهن للتدريب في قطاع التعليم للمرحلة الثانوية تحديداً.

وأشار إلى أنه تم اختيار المدربات بناء على معايير محددة منذ سبتمبر الماضي بعد عدد من التصفيات.

وأكد الجاسر أن "تأثير من البرامج التي شكلت أثراً على نفوس الناشئة، فهناك خطة لتعميم البرنامج في مدارس المنطقة، بعد أن نفذت التجربة في مدارس كمرحلة أولية، وقدمت طالبات استفدن من برنامج تأثير، عرضاً شاملاً عنه في مناسبات عدة، مطالبات بضرورة تعميمه على المدارس كافة".

ولفت إلى أن "برنامج تأثير يقوم على ترسيخ مفهوم القيادة بين الفتيات في المرحلة الثانوية، بعد أن تعرفت المدربات إلى المهارات الضرورية والتقنيات المرتبطة ببرنامج تأثير، بهدف التميز والتأثير الفعلي في المجتمع، إضافة إلى اكتساب المعرفة الضرورية وتطوير المهارات اللازمة لبناء شخصية متزنة تسهم في تطوير المجتمع".