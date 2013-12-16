سعوديات «عاملات منزليات» (2)

البعض لم يقرأ مقالاتي السابقة، والبعض علق بعيدا عن مضمون الفكرة؛ حيث انتقد الدكتور شاهر النهاري الفكرة وذهب إلى طرح سؤال عن قناعتي بعمل قريباتنا «عاملات منزليات»، وأنا لم أشر إلى ذلك نهائيا، وإنما تحدثت عن الفقيرات المتسولات العاطلات ولا يوجد أمامهن فرصة العمل لعدم وجود مصانع وعدم وجود وظائف تناسبهن، بينما كان طرح القارئ الكريم عليان السفياني الثقفي رائعا وهو يبحث عن فرص عمل أكثر قيمة على المستوى الاجتماعي، وأنا أتفق معه تماما، كما هو حال الدكتور عبدالرحمن الواصل الذي سار في نفس الاتجاه مركزا على الفقيرات غير المتعلمات، كما ساند الفكرة القارئ علي حجازي قائلا «أؤيدك في طرحك هذا، كلنا نعرف أن تركيبة أي مجتمع تحتوي على جميع الأطياف»، وأشاد بالفكرة عبدالرحمن آل عواض بينما نحا أبو حاتم منحى النهاري وانتقد الفكرة بشدة، وذهب البعض إلى ما هو أبعد من الفكرة بممارسة النقد الجارح، والبعض أيد الفكرة على استحياء.

عموما تعالوا إلى كلمة سواء.. في كل حي فتاة فقيرة فاتها قطار التعليم وقطار الزواج، وأكرر كلمة فقيرة ودون مؤهل دراسي، فماذا يحدث إذا عملت في منزل بالحي من الصباح إلى الظهر بألف و500 ريال ومثلها من منزل مجاور إلى السادسة مساء ثم تحصل على مثلها من الموارد البشرية أي ستة آلاف ريال شهريا يضاف لها ألف ريال من الضمان الاجتماعي وبطاقة تأمين طبي.. كم سنوفر من المال والحياة الكريمة؟ وكم خادمات أجنبيات سنستغني عنهن؟.. احسبوها صح ونمّوا ثقافة الأكل من عرق الجبين بدلا من التسول في الأسواق وأمام الجوامع وبدلا من مخاطر قصور الأفراح.

نقلا عن صحيفة "الشرق"