ضبط 180 ألف مادة تجميلية مزيفة شرق السعودية

ضبطت وزارة التجارة السعودية أكثر من 180 ألف مادة تجميلية مزيفة شرق المملكة. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن العثور على تلك المواد هو سبب قرارها إغلاق مستودعات تتبع لأحد مراكز عناية البشرة في مدينة الدمام (شرق السعودية).

وأضاف: "تتم تعبئة هذه المواد داخل عبوات مغلقة مع تزوير تاريخ تصنيعها، ومن ثم تسويقها على المحال التجارية". وأكدت الوزارة في الوقت ذاته أنها استدعت ملاك المستودعات للتحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ولفتت في بيانها إلى أن المواد التي تم ضبطها ومصادرتها اشتملت على كميات كبيرة لأنواع مختلفة من الصابون والشامبوهات، والكريمات المنتهية الصلاحية والمغشوشة، إضافة إلى عثور مراقبي الوزارة على موقع لتعبئة المواد المنتهية الصلاحية وتغليفها داخل المستودعات، في الوقت الذي يقوم العاملون فيه بوضع ملصقات تحمل تاريخاً جديداً لإيهام المستهلكين بأنها منتجات حديثة الصنع.

وكانت وزارة التجارة قد نفذت جولات على المستودعات التجارية في الدمام للتحقق من أعمالها والتصدي لأي منتجات قد تضر بصحة وسلامة المستهلكين ومعاقبة المخالفين.

وأكدت الوزارة في بيانها على مواصلة جولاتها الرقابية على الأسواق والمستودعات، والمحال التجارية، وجميع المنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية.