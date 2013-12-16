وفاة شخصين بسبب تدفئتهما بالفحم شمال السعودية

توفي شخصان اليوم في شمال السعودية، بسبب اختناقهما جراء إشعالهما الفحم. وفي تفاصيل كشفها بيان لمديرية الدفاع المدني في المملكة، اليوم الاثنين، فإن فرق الدفاع باشرت صباح اليوم في حي الزبارة بمنطقة حائل حالة اختناق ثلاث أشخاص جراء إشعالهم الفحم.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة حائل العقيد عبدالعزيز الزنيدي في البيان أنه "في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم تبلّغ مركز شرطة العزيزية بالحي عن العثور داخل عمارة مخصصة لسكن العمال بحي العزيزية على شخصين متوفيين وثالث حالته حرجة تم نقله للمسشفى فتم الانتقال للموقع".

وأشار إلى أن المتوفيين هما مقيمان من الجنسية الهندية والسيرلانكية، بينما الثالث المصاب من الجنسية السيرلانكية.

وأضاف الزنيدي: "وبمعاينة الموقع برفقة الخبراء المختصين لُوحظ وجود فحم مشتعل للتدفئة وبه دخان تم إخماده، ومن المعاينة ظهر اختناقهم نتيجة الدخان المنبعث من الفحم ولا توجد إصابات ظاهرة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ولا يزال التحقيق جارياً".

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