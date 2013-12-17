أميرة سعودية تنتقد غياب المشاهير عن العمل التطوعي

انتقدت أميرة سعودية غياب المشاهير في بلادها عن العمل التطوعي، وقالت مديرة القسم النسائي بمركز الأمير سلمان الاجتماعي في الرياض الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود: "هناك غياب تام للمشاهير عن العمل التطوعي".

ودعت في كلمة لها خلال حفل اختتام الملتقى الثاني للتطوع في الرياض مؤخرا إلى ضرورة العناية بالعمل التطوعي في المملكة وتفعيله في القطاعين العام والخاص ومنحه ما يستحقه مادياً ومعنوياً.

يذكر أن هذا الملتقى إحدى فعاليات برنامج عطاء للأعمال التطوعية الذي انطلق في منتصف 2012، ويعنى بفئه الشباب ويهدف إلى نشر وترسيخ مفهوم ثقافة العمل التطوعي في إطار منظومة اجتماعية فاعلة سعياً للنهوض بالعمل التطوعي بشكل جماعي.

ويهدف أيضاً إلى أن يكون العمل التطوعي مؤسسياً وبشكل جماعي، وإلى تحفيز المشاركة المجتمعية وإيجاد سياسات تشجيع الأعمال التطوعية للمساهمة في توسيع نطاق ومجالات الأنشطة والبرامج التطوعية.

