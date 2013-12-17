شرطة الرياض تحبط حملة وهمية لجمع التبرعات للسوريين

أحبطت شرطة منطقة الرياض حملة وهمية لجمع التبرعات للشعب السوري بالقبض على خمسة أشخاص من جنسية عربية يستقلون ثلاث شاحنات لاستقبال جمع التبرعات شرق الرياض وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وكان القائمون على الحملة الوهمية قاموا قبل أيام ببعث عدد من الرسائل النصية عبر الواتساب ورسائل الجوال للمسارعة في دعم الحملة الإغاثية بما تجود به أنفسهم من بطانيات وملابس ومواد غذائية لمساعدة السوريين، حيث قامت الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض بتتبع مصادر تلك الرسائل النصية وتحديد الأشخاص المنضمين لها وتحديد مواقع السيارات والأوقات التي أعلن عنها لاستقبال تبرعات المواطنين وسيرت عددا من دوريات الأمن بمنطقة الرياض وفرق البحث والتحري، وأسفر ذلك عن القبض على خمسة أشخاص من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر يستقلون ثلاث شاحنات كبيرة بلوحات غير سعودية.

وكشفت التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم اعترافهم بأن تلك الحملة وهمية ولا تتبع للمؤسسات الإغاثية أو الجمعيات الخيرية سواء في داخل المملكة أو في خارجها، موضحين في اعترافاتهم أنهم يقومون ببيع تلك التبرعات من (البطانيات – والمواد الغذائية – وملابس الأطفال وغيرها من التبرعات لحسابهم الخاص).

من جهة أخرى قامت الجهات المعنية في شرطة منطقة الرياض بتحويل حمولة الشاحنات الثلاث من التبرعات التي جمعها المتورطون في الحملة الوهمية للجمعيات الخيرية في منطقة الرياض.

ودعت شرطة منطقة الرياض أمس المواطنين والمقيمين توخي الحذر من الوقوع في شراك حملات التبرعات الوهمية التي يروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإنترنت ورسائل الجوال والواتساب وعلى راغبي بذل الخير والصدقة التبرع عبر القنوات الرسمية والمصرح لها كجمعيات البر المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية حذرت من جمعيات غير رسمية وأفراد بدأوا في إرسال رسائل نصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل: "توتير" و"الفيسبوك" تحث على التبرع المالي، تزامناً مع موجة البرد التي اجتاحت دول شرق البحر المتوسط، بهدف إيصالها إلى الداخل السوري واللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا.

وأوضحت أن التبرعات إلى اللاجئين السوريين تتم عبر الطرق الرسمية، وأن الجمعيات الخيرية المرخصة من الوزارة لا يتعدى نطاقها الخدمي منطقة الترخيص.

وتوعد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة فهد العيسى منتحلي أسماء الجمعيات أو من يدعي ترخيص الوزارة لأعمالهم غير القانونية بالمقاضاة.