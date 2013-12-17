ضبط فتاة سعودية هربت من منزلها بعد كتابتها لوصيتها

عثرت السلطات الأمنية في العاصمة الرياض، على الفتاة السعودية التي اختفت من منزلها يوم الخميس الماضي، بعد كتابتها لوصيتها، وودعت زميلاتها في المدرسة قبل اختفائها.

وأكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العميد ناصر القحطاني لـ"العربية.نت" أن الفتاة روان الشهري (16 عاماً) تم العثور عليها بعد تغيبها عن ذويها منذ الخميس الماضي بعد خروجها من مدرستها بحي العريجاء (جنوب العاصمة الرياض)، وهي بصحة جيدة.

وكانت روان مثارا للرأي العام في السعودية منذ اختفائها يوم الخميس الماضي، عندما أبلغت أسرتها الجهات الأمنية بخبر اختفائها.

يذكر أن مقربين من الفتاة، أكدوا أنهم عثروا على وصية تركتها روان قبل رحيلها قالت فيها: "أدعوكم إلى الالتزام والحرص على الصلاة". وأضافت بحسب المقربين منها "أنا ذاهبة إلى الجنة، نلتقي بإذن الله في الجنة". وأشاروا إلى أن الشهري ودعت زميلاتها في المدرسة في اليوم نفسه قبل وقت قصير من اختفائها.