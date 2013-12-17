وفاة اثنين وإصابة 5 من أسرة واحدة بحريق منزلي بالرياض

توفيت فتاة ووالدها وأصيب خمسة آخرون من أسرتها، مساء الاثنين، عقب اندلاع حريق في منزل الأسرة بحي الشفا غرب الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بالرياض، النقيب محمد الحمادي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء أمس الاثنين، عن حريق اندلع بشقة سكنية بالدور الثاني في مبنى بحي الشفاء، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادث.

وأشار الحمادي إلى أن الحريق أدى إلى وفاة فتاة ووالدها وإصابة خمسة من أفراد العائلة، مبيناً أن الحريق اندلع أثناء قيام العائلة بتعبئة المدفأة بالكيروسين أثناء عملها، ما أدى إلى انفجارها واندلاع الحريق اللحظي.

ودعا الحمادي المواطنين إلى استخدام وسائل التدفئة الآمنة، والحذر أثناء التعامل مع تلك الأنواع التي تعتمد على مشتقات البترول؛ نظراً لما قد ينتج عنها من أخطار بسبب إهمال الصيانة أو التعامل بشكل عشوائي أثناء عملها، والابتعاد مسافة معقولة عن وسائل التدفئة مهما بلغت درجه الأمان لسلامة الجميع.