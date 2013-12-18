أجواء شمال السعودية تستمر بالبرودة مطلع الأسبوع المقبل

يواصل البرد قسوته على منطقة الحدود الشمالية السعودية، منذ عدة أيام، بعد تعرضها لموجة برد شديدة هي الأقسى خلال شتاء هذا العام.

وشهدت محافظة رفحاء وطريف، فجر اليوم الأربعاء موجة برد قاسية، حيث سجلت أقل درجة حرارة، وصلت إلى 4 درجات تحت الصفر في مدينة طريف، ودرجتين تحت الصفر في محافظة رفحاء.

ويأتي ذلك بعد تجمد المياه في بعض أنابيب المياه وفي الحدائق والأشجار والخزانات المكشوفة في تلك المناطق، وأثرت الكتلة الهوائية الباردة على الكثير من مناحي الحياة حيث هدأت الحركة في المنطقة الشمالية في فترات الصباح والمساء.

وعاشت بقية محافظات المنطقة أجواء باردة جداً أجبرت الكثير من المواطنين على البقاء في المنازل بحثاً عن الدفء، وخفت حركة السير في الشوارع فيما هرع عدد من المواطنين إلى الأسواق مباشرة لشراء المزيد من مستلزمات الشتاء القارس.

وأوضح الناطق الرسمي لمصلحة الأرصاد حسين القحطاني لـ"العربية نت"، أن الموجة المنخفضة في درجات الحرارة سوف تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والمنطقة الوسطى، بينما تعود درجات الحرارة في الارتفاع في المناطق الغربية".

وفي نفس السياق حذر المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، النقيب محمد الأحمري المواطنين والمقيمين من القرب من مجرى الأودية ومواقع تجمع الثلوج أو الأمطار، خشية الوقوع في حوادث قد تؤدي الى الخطر.

كما أكد الأحمري على ضرورة التعامل مع وسائل التدفئة، واتباع الإرشادات، وعدم التهاون في تلك الوسائل.