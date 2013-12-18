أوروبا تشترط المعاملة بالمثل لإعفاء السعوديين من الشنغن

اشترط الاتحاد الأوروبي لإعفاء السعوديين من الحصول على تأشيرة "الشنغن" وتأشيرة بريطانيا أسوة بعدد من دول الخليج العربي المعاملة بالمثل، والسماح لمواطني الاتحاد الأوروبي بدخول السعودية دون الحصول على تأشيرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية أوضح الدكتور يورك فويان مستشار في مندوبية الاتحاد الأوروبي في السعودية أن أهم معيار يطبقه الاتحاد الأوروبي لإعفاء الدول من تأشيرات دخول البلاد هو مبدأ المعاملة بالمثل والسماح لمواطني الاتحاد بدخول الدول الأخرى دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة؛ وهو ما طبقته دول الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة عمان ولم تطبقه السعودية إلى الآن، ووصفها بأنها من أكثر الدول دقة في الحصول على تأشيرة دخول بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وأكد يورك فويان، أن دول الاتحاد الأوروبي ترحب بهذه الخطوة ولديها استعداد لإعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول على غرار مواطني دول الخليج، لكن ذلك فقط يحتاج الأمر إلى المعاملة بالمثل في هذه الإجراءات.

وقررت سفارة بريطانيا في أبوظبي إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول لأراضيها اعتباراً من الأول من يناير 2014، وبذلك يمكنهم السفر إلى المملكة المتحدة بموجب وثيقة طلب إلكترونية دون الحاجة إلى تأشيرة الدخول، ما يتيح لهم زيارة المملكة بموجب الوثيقة الإلكترونية فقط والبقاء فيها لمدة أقصاها ستة أشهر.