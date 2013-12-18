إغلاق مستودعين للأغذية شرق السعودية بأمر من البلدية

كشفت أمانة الأحساء (شرق السعودية)، اليوم الأربعاء، عن إغلاق مستودعين للأغذية بأمر من بلدية الهفوف.

وقالت الأمانة في بيان لها: "إن الأمانة ممثلة بإدارة صحة البيئة ببلدية الهفوف أغلقت مستودعين "للمواد الغذائية" إثر ضبط عدد من المخالفات الصحية عليها ومن أبرزها سوء التخزين في بيئة غير صحية".

وأشارت إلى أن ذلك "يأتي في إطار البرنامج الذي تنفذه بلدية الهفوف لمتابعة مستودعات التخزين وإعادة تأهيلها صحياً".

وأوضحت أنه "تم تطبيق الجزاءات النظامية بحق صاحبي المستودعين لمخالفة الأنظمة واللوائح البلدية للمحال المتعلقة انشطتها بالصحة العامة، مضيفاً أن الحملات الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة وتوابعها في البلديات الفرعية ستتواصل لمتابعة المحال التي لها علاقة بالصحة العامة وضبط مخالفي الأنظمة واللوائح وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم".