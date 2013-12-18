القبض على سعودي مسلح كسر حاجز تفتيش أمنيا

قبضت الجهات الأمنية في محافظة الليث (جنوبي مكة المكرمة) على مسلح مطلوب جنائياً، إبان هروبه من نقطة تفتيش بسرعة عالية.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد بدر بن سعود آل سعود القبض على السائق الهارب في فترة قياسية.

وأضاف في بيان صحافي، اليوم الأربعاء: "بالتحقيق معه اتضح أنه سعودي في أواخر العشرينات من عمره، ومطلوب جنائياً في أحد القضايا، وعلى الفور تم ضبط سلاح ناري بحوزته ومجموعة من الطلقات الحية، كما تم التحفظ على السيارة وسائقها، وتحريز المضبوطات ولازالت التحقيقات جارية".

وعن ملابسات الحادثة، بحسب العقيد بدر بن سعود فإن "دوريات أمن الطرق لاحظت مركبة لا تحمل لوحات، تسير بسرعة عالية على طريق مكة ـــ الليث، وعند محاولة إيقافها في نقطة تفتيش محافظة الليث، رفض سائقها التوقف وزاد من سرعته، ووجهت إليه نداءات متكررة بضرورة التوقف، بيد أنه لم يستجب لها، وعند وصوله إلى الإشارة المرورية في شارع رئيسي في المحافظة، قام بقطعها وعكس الشارع، معرضاً أرواح مستخدميه للخطر، قبل أن يتم ضبطه وإيقافه.





