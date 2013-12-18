سفارة السعودية بعمَان تتابع صحة مقتل طفلة بالعراق

تتابع السفارة السعودية في الأردن حادثة مقتل الطفلة تقى الجشي (5 سنوات) وإصابة والدتها في مدينة سامراء العراقية عصر أمس الثلاثاء بعد أن تم استهدافهما بطلقات نارية.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن صالح بديوي، رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة السعودية في الأردن، قوله إنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية في العراق للتأكد من صحة الحادثة ومتابعتها والاطمئنان على حالة الأم الصحية وتقديم المساعدة اللازمة لها بما تقتضيه سلامتها في حال ثبت صحة الواقعة.

من جانبه، قال قريب الطفلة، سامر الجشي: "إن خبر مقتل الطفلة تأكد، كما أصيبت والدتها في رجلها، وحالتها مستقرة الآن ولله الحمد".

وأشار إلى أن ما حصل للطفلة ووالدتها كان اعتداء "متعمدا" بالرصاص، وأن الطفلة استهدفت، فيما استهدفت الأم لكن الله سلم والدتها من الموت، حيث تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.