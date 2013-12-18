ضبط 600 مخالف لنظام الإقامة في مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة الكرمة ضبطها لــ 600 مخالف ومخالفة من مختلف الجنسيات، جميعهم من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، ويمتهن بعضهم التسول عند إشارات المرور، وغسيل السيارات، والبعض باعة متجولون ومجهولو الهوية، وذلك في إطار الحملة التصحيحية التي بدأتها السلطات الأمنية في السعودية مطلع العام الهجري الجاري.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد بدر بن سعود آل سعود استمرار الحملة التصحيحية حتى تتحقق أهدافها.

وأوضح: "من سيعود بطريقة غير مشروعة بعد الترحيل، لن يجد مكاناً للإقامة أو العمل، لأن من سيقوم بهذا، سيعرض نفسه للمحاسبة طبقاً للنظام، وجميع الجهات المعنية جادة في تطبيق النظام".

وأشار العقيد بدر بن سعود إلى وجود خطط جاهزة مبنية على دراسات جنائية ومعلومات ديموغرافية، عن أماكن تواجد العمالة المخالفة وتجمعاتها وجنسياتها، وتصور كامل لعمليات القبض المتوقعة، وما يحتمل أن يصاحبها، وقد حددت أساليب مناسبة لمواجهة المخالفين والتعامل معهم.

وفي سياق متصل، أكد العقيد بدر بن سعود أن الأرقام الإجمالية للمودعين في مركز الخدمات العامة في الشميسي، جراء الحملة الأمنية التصحيحية، حتى يوم الاثنين الــ 13 من صفر الجاري، وبعد الترحيل والقبض، لا تتجاوز الــ 7923 من جنسيات مختلفة.