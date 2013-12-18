إفشال عملية تهريب هيروين في مطار المدينة المنورة

تمكنت السلطات الأمنية السعودية، من إحباط عملية تهريب لمادتي الهيروين والكراك إلى المملكة، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأوضح مدير عام جمرك المطار عبدالله نحاس، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أنه بعد قدوم الراكب والقيام بتفتيشه عثر بأسفل الحذاء الذي يرتديه داخل طبقة سحرية كمية من مادة الهيروين المخدر بلغ وزنها 600.2 غرام، وكمية من مادة الكراك تزن 492 غراما، إذ اتخذ المهرب هذه الوسيلة للتمويه والنفور من مكان التهريب ذاته.

وكانت السعودية قد أحبطت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عمليات تهريب مخدرات تتجاوز قيمتها مليار ريال. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها نهاية الشهر الماضي، إنها تحفظت على أكثر من 6 ملايين ريال، كانت بحوزة 875 متهما بعملية التهريب، بعد القبض عليهم.

وأوضحت الوزارة أنواع المضبوطات وحجمها وهي: "3 كلغ و438 غراما و899 ملغم من الهيروين الخام، و6 أطنان و698 كيلوغرام حشيش، و10 ملايين و951 ألفا و135 قرصاً من مادة الإمفيتامين".

وأشارت إلى أنه: "تم القبض على 875 متهماً، منهم 231 سعودياً، بالإضافة إلى 644 متهماً من 34 جنسية مختلفة، لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات خلال الأشهر الهجرية الثلاثة المنصرمة وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة".

