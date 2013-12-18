هامش مناورة السياسي السعودي

أين يقع هامش المناورة السياسي السعودي حالياً مع كل تلك التحالفات والتقلبات السياسية في الشرق الأوسط والعالم؟

وهل ضاق ذلك الهامش على المملكة بما يهدد مصالحها الاستراتيجية أم أن هناك خيارات سياسية، حتى ولو كانت محدودة، يستطيع السياسي السعودي الوقوف عليها والخروج بها للعالم، كما هو العهد به، واثقاً من قدراته ودهائه الذي اعتقه من مآزق كبرى خلال مسيرة الدولة السعودية الطويلة.

ولنعد بالتاريخ قليلاً إلى أزمة صراع الملكيات العربية والنظم الجهورية في خمسينات وستينات القرن الماضي، لنرى كيف استطاعت المملكة تجنيب نفسها وبقية الممالك العربية تلك النزعات والصراعات على قسوتها وحدتها، لم يكن تحقيق تلك السلامة من دون خسائر وكدمات سياسية هنا وهناك، لكن النتائج الإجمالية كانت في مصلحة السعودية وشعبها وبقية شعوب الممالك العربية، فأكدت أن النظم الملكية المستقرة كانت الأنسب لتلك الشعوب، والأقدر على تحقيق الشرعية التنموية لها، باختلاف نتائجها بين دولة وأخرى.

ولنتذكر أيضاً أحداث الـ11 من سبتمبر العام 2001، عندما أصيبت السعودية والعالم بصدمة عنيفة بوجود 15 «سعودياً» ضمن التنظيم الإرهابي الذي ضرب أميركا في عقر دارها.

وعلى رغم أن السعودية لم يكن لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بتلك الحادثة، إلا أن 15 من أبنائها شاركوا في تلك الجريمة، وهو ما لا يفهمه العقل الغربي، ولا يستطيع تبريره.

المهم أن تلك الجريمة البشعة ألقت بتبعات أخلاقية وإنسانية هائلة على السعودية مع دولة شريكة وحليفة، بل هي القوى العظمى الأولى والوحيدة في العالم. استطاع السياسي السعودي حينها التعامل مع تلك الأزمة بدرجة عالية من المرونة والحرفية والدهاء «السياسي»، حتى استطاع تقليل الخسائر إلى أقصى درجة ممكنة.

بالطبع كان «للبراغماتية السياسية»، وتسخير العلاقات الخاصة مع مختلف الأوساط المدنية والسياسية الغربية وحملات العلاقات العامة، والدفع نحو تحديث المجتمع المدني داخلياً أثرها الفعال، وأحدثت نتائج باهرة وقتها، مع ملاحظة أن النتائج الممتازة التي تحققت دفعت إلى تراخٍ غير مقصود في ما بعد، وهو ما أحدث تآكلاً فيها، ندفع نتيجته الآن.

لكن ملف السلام العربي - الإسرائيلي كان أهم تلك الخطوات وأكثرها تأثيراً في العقل والوجدان الغربي، وفي اعتقادي أن المملكة هي اليوم أكثر قدرة على تفعيل ذلك الملف، ونقله إلى درجة أعلى من النجاح، إذ يستطيع المناور السياسي السعودي تحقيق نتائج للصراع العربي - الإسرائيلي يصعب على أي أحد تحقيقه، بما يخدم القضية فلسطينياً بالأساس وعربياً ثانياً، وبما ينعكس على السعودية ثالثاً.

هنا تظهر أوراق اللعب الاستراتيجية السعودية، فهي أولاً: لم تقدم نفسها باعتبارها دولة «راديكالية»، بل بنت لنفسها رصيداً ممتازاً في كواليس السياسة الغربية، باعتبارها دولة مسالمة، تبحث وتدفع للسلام والحوار بين الشعوب والأديان المختلفة، كما تتمتع بعلاقة مميزة مع السلطة الفلسطينية وتحظى بثقتها.

ثانياً: قدرتها على ضمان تحقيق أعلى مكاسب للمفاوض الفلسطيني من خلال حماية ظهره، وحشد الصوت الأوروبي لمصلحة قضيته، إضافة إلى الحشد العربي والإسلامي المطلوب.

إن أحداث اختراق في ملف الصراع العربي - الإسرائيلي وتعجيل نتائجه، سيسمح للسياسة السعودية لالتقاط الأنفاس، ولتسيد المشهد في منطقة الشرق الأوسط من دون أن تلوث يدها بمخلفات كيماوية أو نووية، ومن دون أن تداعب المشاعر برسائل تهديد كاذبة إلى إسرائيل والغرب، بينما تعطر فراشها لينام عليه «الطاغوت الأكبر»، كما تفعل السياسة الإيرانية وتوابعها في المنطقة.

نقلاً عن صحيفة "الحياة"