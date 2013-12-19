إتلاف 2000 لتر من العطور غرب السعودية

أتلف، اليوم الخميس، نحو 2000 لتر من العطور في مدينة جدة (غرب السعودية)، بعد اكتشاف تعبئتها داخل جوالين مجهولة المصدر.

وقالت أمانة جدة في بيان لها "إن بلدية البلد الفرعية التابعة للأمانة معمل مخالف لصناعة العطور.

وأوضح رئيس بلدية البلد، المهندس باسم الجدعاني في البيان، أنه "أثناء المتابعات الميدانية للمحلات الصحية ومشاغل الخياطة ونحوها، رصدت مخالفات عدة من تقليد ماركات تجارية مشهورة واستخدام صبغات ممنوعة، إضافة لوجود كريمات منتهية الصلاحية.

وأكد أن "البلدية أخذت عدداً من العينات وأرسلتها للجهة المعنية بالتنسيق مع وزارة التجارة، وتم إعداد محضر الغش التجاري، فيما يجري إكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، كما تم الرفع لشركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المعمل".