الأبجدية في فضح المراهقة الصحفية

أتَى عَلى وَسَائِل الإعلَام السّعودي حِينٌ مِن الدَّهر، كَانت فِيهِ تَمتَاز بالصَّمت، وتَتحلَّى بالكِتْمَان، وتَتزيَّن بسَتر العيُوب، وكَشف المَحَاسِن والمَزَايَا والفَضَائل..!

ولَكن حِين تَعدَّدت وَسَائل التَّواصل الاجتمَاعي، وانفَتَحَت السَّماء قَبل الأرض، وانتَشَرَت الفَضائيّات والشَّبكَات، ووَسَائل الاتّصالات، أصبَح الصَّمت مُتكلِّمًا، والمَخفي مَكشوفًا، والمُختفي بَارزًا..!

هَذا الانفتَاح المُفَاجئ، جَعَلَ بعض الكُتَّاب يَنفتحون؛ بشَكلٍ أقرَب إلى السُّوقيّة مِنه للنَّقد البَنَّاء، والكَلِمَة الهَادِفَة، التي تُطالب بتَعديل المعوجّ ولَيس كَسره، لذَلك تَجَد أنَّ بَعض الكُتَّاب -بالذَّات في الصُّحف الإلكترونيّة، والمَقَالَات التي تَنتشر في الوَسَائل غَير الرَّسميّة- تَجدهم يَتوسَّعون ويَرفعون الهَامِش، لدَرجة تُفقد الهَامِش قِيمته، وتَجعل المَسؤول يَميل إلَى التَّطنيش؛ أكثَر مِن مَيله إلَى الاستمَاع، وتَقبُّل الرَّأي الآخَر..!

فعَلَى سَبيل المِثَال، أقرأ أحيَانًا عنوَانًا يَقول: (فُلان الفُلاني يُطالب بإقَالة الوَزير الفُلاني)، وفي عنوَانٍ آخَر: (الكَاتِب الفُلاني يُطالب بالتَّحقيق مَع الوزَارة الفُلانيّة)، وكَاتِب ثَالث يَسأل: (أين الوَزير الفُلاني مَمَّا يَحدث في وزَارته)؟!

إنَّ هَذه العنَاوين وغَيرها؛ لا تَدلُّ عَلى الدِّيمقراطيّة، أو الانفتَاح المَقبول والمَعقول، وإنَّما هي أقرَب إلَى الرّعونة والمُرَاهقة الصَّحفيّة، لأنَّ مُحَاسبة النَّاس لا تَتم بهَذا الشَّكل، وإنَّما لَها أُسس ومَبادئ، يَعرفها كُلّ مَن لَديه نَظرٌ ثَاقِب؛ فِي نَظريّات نَقد المُؤسَّسات والإدَارَات الحكوميّة..!

حَسنًا.. مَاذا بَقي؟!

بَقي القَول: كُلّ العَالَم استَفاد مِن الانفتَاح الإعلَامي إلَّا نَحنُ، بسَبَب كِتَابَات بَعض مُراهقي الصَّحافة، وأغيلمة النَّقد الخَاطئ، الذين جَعلوا النَّقد يَفرغ مِن قِيمته الفَنيّة؛ والجَماليّة المعطَاءة، لذَلك لَا تَلوموا المَسؤولين والوزرَاء؛ حِينما يَتجاهلون بَعض مَا يُكتب، لعِلْمِهم أنَّه نَاتج عَن مُرَاهقة كِتَابيّة، ورعُونَة صَحفيّة..!!



نقلاً عن صحيفة "المدينة"