السجن 15 عاماً لسعودي جند شباباً للقاعدة في اليمن

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أول من أمس، حكماً ابتدائياً بالسجن والمنع من السفر 15 عاماً على سعودي دانته بتجنيد 14 مواطناً داخل المملكة إلكترونياً، وإرسالهم إلى اليمن بعد اجتماعات عقدها مع قياديين ميدانيين في تنظيم القاعدة هناك.

ووفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية، ذكرت المحكمة أن المدان وصف هيئة كبار العلماء بأنهم "علماء سلطة يداهنون، ولا يذكرون الحق".

واتضح أن المدان اجتمع في اليمن، غير مرة، بقيادات تنظيم القاعدة الميدانيين، واشترك في تعزيز صفوفهم بـ14 سعودياً، سهّل وصولهم إلى هناك، ووفر بطاقات هوية يمنية مزوّرة لسبعة منهم قبل إرسالهم.

وأيد المدان القتال في مناطق الفتن والصراعات، وعدَّه "واجباً وفرض عين".

وأقر المدان بإنشائه بريداً إلكترونياً على شبكة الإنترنت لخدمة أعضاء فرع تنظيم القاعدة في اليمن، ونسّق من خلال ذلك البريد الإلكتروني لتوصيل 14 سعودياً إلى هناك، كما أرسل صور عدد منهم لاستكمال تزوير وثائقهم اليمنية، وحفظها في جهاز الكومبيوتر الخاص به.

