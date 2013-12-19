السعودية تحذر الصيدليات من صرف الأدوية من دون وصفة

حذرت مديرية الشؤون الصحية في جدة الصيادلة من صرف الأدوية من دون وصفة طبية، مقتصرة صلاحيتهم على مسكنات الآلام وخافضات الحرارة.

ونصح مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود في حديث لصحيفة "الحياة"، بضرورة توعية المواطنين بخطأ اللجوء إلى الصيادلة للحصول على الدواء من دون وصفة طبية، إذ لابد من استشارة متخصص للتمكّن من تحديد الحالة وصرف العلاج اللازم لها.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة خالد مرغلاني أن هناك تعليماتٍ مشددةً وواضحة للممارسين الصحيين من الصيادلة بمنع بيع الأدوية إﻻ بوصفة طبية.

واعتبر استشاري أمراض الباطنية والكاتب الصحافي أيمن كريم خلال استضافته في نشرة الرابعة، على قناة "العربية"، اليوم الخميس، هذا التحذير بأنه يدل على أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح.

وأعد كريم بأنه متأخر، بحكم أن بعض الصيدليات تحولت إلى شبه محلات "سوبر ماركت"، وكأنها لا تعي ما مدى خطورة هذا التصرف، الذي تكون عاقبته أمراض مزمنة.