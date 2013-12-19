السعودية تنقل 53 مريضاً عبر الطائرات في يوم واحد

أعلنت إدارة الإخلاء الطبي الجوي السعودي، اليوم الخميس، عن نقلها 53 مريضاً داخلياً وخارجياً.

وأكدت في بيان لها أن هذا الرقم يعد قياسياً على مستوى النقل الطبي الجوي.

وأوضح مدير الإدارة، اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، أن عمليات الإخلاء شملت ثلاث رحلات لأميركا، ورحلة واحدة لأوروبا، في حين بلغ عدد الرحلات الداخلية 49 رحلة منها نقل 32 حالة إلى المنطقة الوسطى.

يذكر أن خدمات هذه الإدارة شملت أكثر من 36 مدينة و60 قرية داخل المملكة، وشملت أيضاً معظم بلدان العالم، حيث شملت 65 مدينة في 34 بلداً خارج المملكة.

وكانت الإدارة نفذت خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام عمليات إخلاء طبي جوي لما يزيد على 1014 مريضاً داخل المملكة، و61 مريضاً دولياً على مستوى العالم.