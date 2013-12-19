انهيار جسر يشل حركة المسافرين على طريق الدمام - الرياض

أغلقت دوريات أمن الطرق، مساء اليوم، الطريق الدولي الذي يربط شرق السعودية بالعاصمة الرياض، بعد انهيار حدث في جسر لعبور الجمال، أدى لشل حركة الطريق السريع دون تسجيل أي إصابات، وما زالت الجهات الأمنية هناك تقوم تنظيم عبور المسافرين إلى حين إزالة آثار الانهيار.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية على لسان ناطقها الرسمي أن حادثة الانهيار وقعت في معبر للجمال، وليس بجسر للسيارات، كما تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات، ويبعد الجسر عن مدينة الدمام قرابة 35 كيلومترا، بالقرب من مدينة تدريب أمن المنشآت.

وقال مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله السليمان، إن فرق أمن الطرق أغلقت الطريق لمدة ساعتين بعد حدوث الانهيار في معبر الجمال الصحراوي على الطريق. وقد تواجد المهندسون والمقاولون للعمل على فتح الحركة وإعادتها وإيجاد طريق بديل مؤقت، موضحاً أن الوزارة ستشكل غداً فرقا ولجانا للتوثيق والكشف وعمل تقرير فني بالمسببات.

في حين أوضح مدير عام مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله الخشمان، أن المديرية تلقت بلاغاً من أمن الطرق يفيد بانهيار (معبر جمال) بالقرب من مدينة تدريب أمن المنشآت على طريق الدمام - الرياض السريع، مضيفاً أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث وتبين سقوط بعض الخرسانات التي أدت إلى انهيار جزء من المعبر.

وأضاف اللواء الخشمان أن فرق أمن الطرق عملت على تحويل المسار إلى مسار ترابي إلى حين إتمام عملية نقل الخرسانات المنهارة حول الإسفلت وتنظيفه وإعادة الحركة الطبيعية للطريق، مؤكداً أن هناك لجنة ستشكل للتحقيق حول أسباب الانهيار.

إلى ذلك أكد الهلال الأحمر السعودي في المنطقة الشرقية، عدم وجود أي إصابات في الموقع، وأنهم على أهبة الاستعداد في حال تلقي بلاغ عن وجود أي إصابات أو أضرار للأشخاص.

وقد أنشأ مغردون عبر "تويتر" أثناء وقوع الانهيار، وسما خاصا وجهوا من خلاله مطالبات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لفتح تحقيق في الحادثة وسؤال الجهات المسؤولة عن أعمال الصيانة التي تقوم بها على الجسور والأنفاق، خاصة أنها تعنى بسلامة المسافرين، مطالبين بكشف أسماء المتسببين بالإهمال ومحاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم، كذلك اتخاذ إجراءات احترازية مستقبلاً لتفادي تكرار وقرع مثل هذه الحوادث.