تغريم مكاتب إيجار سيارات في الرياض 176 ألف ريال

غرمت وزارة النقل السعودية مكاتب إيجار للسيارات في العاصمة الرياض 176 ألف ريال. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنها قامت أمس "بحملات تفتيشية في منطقة الرياض للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات العاملة بنشاط تأجير السيارات من تطبيق الشروط والأنظمة لممارسة هذا النشاط".

وأوضحت: "إنه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قامت أمس بجولات تفتيشية على مكاتب تأجير السيارات بمدينة الرياض بحي الملك عبدالله طريق مكة السريع (خريص)، رصدت خلالها 28 منشأة تمارس النشاط من خلال مكاتب فرعية غير مرخص لها وطبقت عليها العقوبات، حيث بلغ إجمالي قيمة المخالفات 140 ألف ريال، وقد تم حجز 72 مركبة مخالفة وقوف ممنوع من قبل مرور منطقة الرياض، وبلغ المجموع الكلي لقيمة هذه المخالفات 176 ألف ريال".