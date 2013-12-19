مجهولون في العوامية يقتلون سعوديا داخل مقر عمله بالقطيف

قام مجهولون في العوامية (شرق السعودية)، بقتل سعودي داخل مقر عمله بالقطيف.

وقال بيان صادر عن شرطة القطيف، اليوم الخميس، "في الصباح تبلغت الشرطة من مستشفى صفوى العام عن إسعاف مواطن عشريني مصاب بعدة طلقات نارية، وقد توفي متأثراً بما لحقه من إصابات".

وأضاف البيان: "إنه بعد مباشرة المختصين بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للواقعة، حصلوا على معلومات أولية مفادها تعرض القتيل لإطلاق النار عليه من قبل عدد من الأشخاص أثناء تواجده بداخل المطعم الذي يعمل به ببلدة العوامية".

وأكد البيان أن القتيل: "قد أدلى بمعلومات عن هوية الجناة قبيل وفاته".

وكان مقيم عربي بالمنطقة الشرقية تعرض إلى إطلاق نار كثيف على مركبته التي كان يقلها في بلدة العوامية، مما تسبب ببعض التلفيات في المركبة دون حدوث إصابات.

وأكد المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي، حينها ورود بلاغ من مقيم عربي عن تعرضه لإطلاق النار باتجاه مركبته من قبل شخص مسلح بعد إيصال المقيم لزوجته السعودية لمنزل ذويها ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، مما تسبب في بعض التلفيات بالمركبة بينما لم يصب ".