مشروع جوي إعلامي أمني لمراقبة اختناقات المرور في جدة

دشن في جدة مشروع جديد أخيراً، هو مراقبة الحركة المرورية عن طريق الجو في أوقات الذروة. ووفقاً لما رصدته فإن جهات أمنية وإعلامية تتشارك بهذا المشروع الذي يسعى إلى فهم أسباب تكون بؤرات تزاحم مروري، وتقديم حلول فورية، ثم حلول تكاملية لاحقاً.

ووفقاً لما رصدته "العربية"، فإن وزارة الداخلية السعودية تعول كثيراً على حزمة التكاتف بين إدارات المرور وطيران أمن من أجل تليين قسوة التزاحم المروري، خصوصاً في أوقات الذروة، بينما كل شركاء المشروع متحمسون لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

ويأتي ذلك وسط ترقب سكان مدينة جدة والبالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، نتائج هذا المشروع الذي يأملون من خلاله إخراج الحركة المرورية في جدة، من عنق الزجاجة.

يذكر أن مدير إدارة مرور جدة، العميد وصل الله الحربي، أكد خلال تدشين هذا المشروع، أن مشاركة طيران الأمن في متابعة الحالة المروية في الفترة اﻷولى من الذروة من شأنها أن تعطي صورة لإدارات المرور حول الحالة المرورية وما تشهده من كثافة عالية أو اختناقات مرورية، وتزويد مركز القيادة، والتحكم المروري في المحافظة بالحركة المرورية على الشوارع كافة، خاصة تلك التي لم تغطَ بكاميرات المراقبة لمتابعة حركة السير.