200 طفل ينجحون بتحويل ناشطين سعوديين إلى نوادل في مطعم

في مبادرة فريدة من نوعها، يشارك ممثلون وكوميديون سعوديون في خدمة الزبائن في أحد المطاعم في الرياض، وقد يكون الأمر غريباً عندما نشاهدهم يقومون بخدمة زبائن يتجاوز عددهم 200 شخص، فهي ليست وظيفتهم أو حتى مصدر رزقهم، بل يقدمون الطعام من أجل الحصول على الثواب ورسم الابتسامة على أيتام "جمعية إنسان"، الذي اجتهدن بتنظيمه فتيات سعوديات لا تتجاوز أعمارهن 24 عاماً.

وتقول إحدى الفتيات المشاركات إن الهدف من هذه المبادرة تفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع مشيرة إلى أن جميع الفتيات هن طالبات لا تتجاوز أعمارهن 23 -24 وإن المشروع تحت إشراف معلمة.

وتكمن الفكرة وسر الطبخة لهذا الاجتماع في لبس الممثل أو الكوميدي ملابس مقدم الطعام، وعرض قائمة الطعام على أطفال "إنسان"، مع تعليمهم بطريقة أكل الوجبة التي اختاروها.

من جانبه دعا الممثل فايز المالكي سيدات ورجال الأعمال وكل من أغناه الله بدعم جمعية إنسان من خلال التبرع وكفالة الأيتام وأيضا دعم الجمعية التي لديها الكثير من الموظفين والالتزامات وأن لا يترك كل العبء على الدولة حيث تكفل الجمعية ما يقارب 4 إلى 5 آلاف يتيم.

