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إحباط تهريب كمية من الحشيش عبر منفذ "سلوى" شرق السعودية

المصدر: الرياض – العربية.نت
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تمكن رجال الجمارك بمنفذ سلوى الحدودي شرق السعودية، من القبض على مهرب حاول تهريب كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها أكثر من 10 كيلوغرامات, كان قد أخفاها بطريقة فنية في أماكن متفرقة داخل سيارته.

أوضح ذلك مدير عام جمرك سلوى، عبدالرحمن المحنا, الذي قال إنه بعد قدوم المركبة إلى المراقب الجمركي لإجراء التفتيش عليها لوحظ تحركها بسرعة غير طبيعية في محاولة لتجاوز الإجراءات الجمركية.

وأضاف المحنا أن رجال الجمارك بعد تفتيش السيارة المشبوهة، عثروا على كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها 10.9 كيلوغرام، خبأها المهرب بطريقة فنية داخل مقدمة السيارة وفي تجويف السقف العلوي بعد تغليفها بأكياس النايلون .

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