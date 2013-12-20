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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

الظروف التي يخضعن لها

وأعني النساء السعوديات، وبداية أجد حرجاً في الخوض في هذا الموضوع، والحديث فيه أو عنه من قبيل الدخول في عشّ الدبابير، ولكن لا بدّ مما ليس منه بدّ، ولو اقتربت منه بحذر، وبعد وكان يجب أن يكون قبلا، فإنني أحزن وآسى لوضع النساء في بلادنا، فهنّ الآن لا يجدن عشّ الزوجية الآمن الذي كان يحتضنهنّ من قبل، وإن حظين به، ففي معظم الحالات لا بدّ أن يعملن ويشاركن في تحمل أعباء المعيشة مع الزوج، ولكن أين الأعمال وما العمل؟ فالأرقام تقول إنّ نسبة البطالة بينهن تصل إلى ٣٦٪ وهي نسبة قد لا نجدها في دول العالم الأشدّ فقراً، والأعمال المتاحة لهن في غير مجال التعليم دونية.

ونحن نقرأ عن جامعيات وأحيانا عن حملة الماجستير يعملن عاملات في مصانع للتكييف ومعاصر زيت الزيتون، وبائعات في محلات البيع النسائية، وأحيانا في جوّ من الحذر ككاشيرات، وكلّ ذلك بأجور بخسة قد لا تزيد عن ألفي ريال وهو الأجر الذي تتقاضاه الوافدات اللاتي يعملن في المنازل.

وآخر ما قرأت في هذا الصدد أن هناك نسوة يعملن كعاملات نظافة في إحدى الجامعات بأجر ١٥٠٠ ريال مع شركة نظافة لا تلتزم بمبادئ التعامل الإنساني ومعايير السلوك البشري، ولله درّ فضل البوعينين الذي علق على ذلك قائلا: «إنّ توظيف نساء يحملن شهادة ثانوية وبمرتبات متدنية يعدّ نوعا من الاستهانة واستغلال الموظفات من أجل الحصول على العقود أو الحصول على تأشيرات أجنبية» ووالله لا أدري وإن كنت دارياً: كيف يتمكنّ من تدبير مصاريف النقل والحضانة والعاملة المنزلية؟ والمأساة وهي مأساة حقاً إننا نستطيع تغيير هذا الوضع لو أردنا وصحّ منّا العزم.

نقلا عن صحيفة "الرياض".

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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