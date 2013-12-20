وزير النقل يقف على الجسر المنهار ويوجه بلجنة كشف عاجلة

وقف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، اليوم الجمعة، على موقع الجسر المنهار ليلة أمس على طريق الدمام – الرياض السريع، ووجه بسرعة تشكيل لجنة فنية على مستوى عالٍ من وزارته، وتضم مختصين من جهات أخرى مختصة بالجسور لمعرفة أسباب السقوط المفاجئ لهذا المعبر.

وشدد وزير النقل بعد أن وقف على الجسر الذي يبعد عن مدينة الدمام 35 كيلومترا باتجاه الرياض، على أهمية إنهاء إجراءات الكشف الدقيق على المعبر بشكل سريع حتى يمكن إزالته وفتح الطريق لحركة المرور المعتادة، مبيناً أنه يجري الآن استكمال سفلتة تحويلة مؤقتة لتحويل حركة السير عليها .

وأكد الدكتور الصريصري على ضرورة الإسراع في بحث أسباب السقوط قبل الإزالة، وتوثيقها، لاتخاذ الإجراءات النظامية في ضوء نتائج البحث, مؤكداً أن وزارته ستقوم بإصدار بيان رسمي مفصل عن هذا الحادث وملابساته.

وكان جسر عبور الجمال الواقع على طريق الدمام – الرياض السريع، انهار جزئياً مساء أمس الخميس، ما أدى لإغلاق الطريق لقرابة الساعتين وشل حركة المسافرين إلى أن تم فتح مسار ترابي مؤقت إلى حين الانتهاء من التحقيق في أسباب الانهيار المفاجئ وإزالة آثاره، مع الإشارة إلى أن الجسر المنهار أنشئ عام 1402هـ وهو مخصص لعبور الإبل والماشية .