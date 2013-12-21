ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في السعودية إلى 56 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة سعودي بفيروس "كورونا"، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ما يرفع العدد الكلي للذين قضوا بهذا المرض منذ انتشاره في المملكة إلى 56 شخصاً.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن الرجل الذي توفي "مواطن يبلغ من العمر 73 سنة كان يعاني من عدة أمراض مزمنة".

وتحدثت الوزارة عن ثلاث إصابات جديدة بالفيروس "الأولى والثانية لمقيمتين تعملان في القطاع الصحي ومخالطتين لحالة مؤكدة، وليست لديهما أعراض، والثالثة لمواطن يبلغ من العمر 53 سنة يعاني من عدة أمراض مزمنة ويتلقى العلاج بالعناية المركزة".

وقد أصيب بالفيروس حتى الآن 136 شخصاً توفي منهم 56 منذ ظهور المرض قبل أكثر من عام، حسب الوزارة.

وقالت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني، السبت، إن 165 شخصاً أصيباً بهذا الفيروس في العالم توفي منهم 71.