تعتبر المملكة بيئة صديقة لمن يعمل فيها من الوافدين، وحين قامت حملة تصحيح وتنظيم أوضاع العمالة اعتقدت فئة محدودة جدا أننا نشن حملة عداء ضد غير السعوديين، وهذا غير صحيح وغير منطقي فهي حملة للتنظيم ومعالجة وضع مخالفي أنظمة البلد الذين يعتقدون أن من حقهم العمل دون نظام.

الأجهزة المعنية تعاملت مع الفئة المخالفة حسب أنظمة المملكة وكما هو متبع في كافة دول العالم.

لا أحد يستطيع أن يلومنا على حملة التصحيح، ولكننا سوف نلوم أنفسنا لو كانت لنا اتجاهات سلبية أو معاملة غير انسانية تجاه الوافدين، ومع الأسف أنه يوجد بيننا من يصدر عنه هذا السلوك، وهو ما نحذر منه في هذا المقال.

من أبلغ ما قرأت في هذا الموضوع الحساس ما كتبه الراحل د. غازي القصيبي (يرحمه الله) عام 1404 تحت عنوان (حذار) حيث يقول :

.. حذار من أن يصبح حرصنا على حب كل ما هو سعودي بغضاً لكل ما هو غير سعودي.

.. وحذار من أن نعتقد أن المال قد أضفى علينا تفوقا على غيرنا ممن اضطرتهم الظروف الى أن يعملوا معنا.

.. وحذار من أن نستخدم تلك النكات والتعليقات الجارحة السخيفة التي تسيء دون قصد أو بقصد الى الأشقاء والأصدقاء، والتي تبكينا عندما تستخدمها صحافة الغرب عنا.

.. وحذار من أن نقصر تقاليد الضيافة العربية على (الربع) و(الجماعة) ونلقي بفتات الخبز الى غير (الربع) و(الجماعة) .

.. وحذار من أن ننسى أن من لدينا من غير السعوديين ليسوا غزاة ولا متسولين ولا متسللين، ولكنهم بشر ذوو كرامة ذهبنا اليهم بأنفسنا وطلبنا منهم أن يأتوا للعمل في بلدنا.

.. وحذار أن يلقى الضيف معاملة طبية أو ثقافية أو اجتماعية تختلف عن معاملة المضيف .. ( من كتاب في رأيي المتواضع لغازي القصيبي)

ونلاحظ في هذه النصائح أن د.غازي (يرحمه الله) لا يتحدث عن المتسولين والمتسللين وانما عن الذين يعملون معنا حسب النظام ولو كان بيننا الآن لحذرنا من خطر المخالفين للنظام أو الذين دخلوا الى بلادنا بطريقة غير نظامية، وحتى هؤلاء نتعامل معهم بحسب أنظمة المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية دون تجاهل للجوانب الانسانية.

التحذير هنا ليس من تطبيق النظام ولكن من نظرة التعالي أو سوء المعاملة أو تقديم الخدمات بطريقة غير عادلة.

هذه السلبيات موجودة في كثير من المجتمعات وموجودة عندنا وهي غير مقبولة في أي مكان، ولكن علينا أن نتذكر أن المجتمع الاسلامي هو القدوة في السلوك الانساني..

* نقلاً عن "الرياض" السعودية