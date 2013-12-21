واشنطن تعتبر قطريا ويمنيا إرهابيين بعد تحويلات لسوريا

قالت واشنطن إنها أدرجت شخصية قطرية هو عبدالرحمن النعيمي ويمني هو عبدالوهاب الحميقاني على قائمة الإرهاب بعد أن أرسل مبالغ لمنظمات إرهابية تقاتل في سوريا، وهذه المرة الأولى التي تعلن واشنطن عن ملاحقة ممولي جماعات في الحرب السورية.

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية عن مساعد وزير الخزانة الأميركي لتمويل الإرهاب دانيال غلاسر قوله إن واشنطن «تتوقع من قطر عزل الأشخاص الذين يمولون القاعدة»، وذلك بعد إدراج الإدارة هذا الأسبوع القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي واليمني عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني على لائحة الإرهاب الأميركية.

وخص غلاسر بالذكر الكويت، مشيراً إلى أن العمل «وثيق» مع الحكومة الكويتية، وامتدحها على إصدار قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

وقالت صحيفة الحياة إن مسؤولين أميركيين طلبوا من الكويت مراقبة "استخدام المجموعات الإرهابية لمواقع التواصل على الإنترنت لجذب التبرعات وإرسالها إلى سوريا ومن المهم أن يغلقوا هذه الأنشطة".