"الشورى" يصوت على وثيقة السياسة السكانية في السعودية

يصوت مجلس الشورى في جلسته بعد غدٍ الاثنين على جملة من التوصيات والتقارير التي تقدمت بها لجان المجلس، على رأسها وثيقة السياسة السكانية للسعودية التي أوصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بالموافقة عليها.

يذكر أن أعضاء المجلس سوف يصوتون في جلسته العادية الـ67 التي يعقدها بعد غدٍ الاثنين، على توصيات تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434 هـ التي تطالب الهيئة بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين.

كما طالبت التوصية هيئة الاتصالات السعودية بتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات, وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

ويناقش المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها.

وأوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة دائمة، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة .

وفي سياق متصل بالشأن الإسكاني يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية، حول التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433/1434 هـ .

وأوصت اللجنة بأن يقوم الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض، كما أوصت بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175 متراً .

ويناقش المجلس أيضاً تقارير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432/1433 هـ، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي عام 1427 هـ.

ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في السعودية الصادرة بمرسوم الملكي سنة 1424 هـ .