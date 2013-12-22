السعودية تصرف مليار ريال على علاج 4000 مواطن

كشفت السعودية، اليوم الاثنين، عن صرف أكثر من مليار ريال على علاج ما يزيد عن 4000 آلاف مواطن في مستشفيات أميركا وبريطانيا وألمانيا والصين.

وأكد مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية في وزارة الصحة السعودية الدكتور مشعل المشعل أن عدد المرضى من المواطنين المحولين للعلاج بالخارج بلغ 4723 خلال العام الهجري المنصرم، منهم 2781 عن طريق الهيئة الطبية العليا والبقية بأوامر علاج سامية، حيث تلقوا الرعاية الطبية في مستشفيات دول الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا والصين.

وأضاف المشعل في بيان صحافي أن إجمالي تكلفة علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة للعلاج في الخارج تجاوز مليار ريال في العام الماضي.

وأكد أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج .

وكان المشعل قد أوضح مؤخراً أن إجمالي تكلفة علاج المرضى المحولين من وزارة الصحة للعلاج في الخارج خلال عام 2012، بلغ 813 مليونا و662 ألفا و113 ريالا.

وأضاف "المرضى تلقوا الرعاية الطبية في مستشفيات بأميركا، وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى سنغافورة والصين".

وأكد على التزام الوزارة بتقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، وفقاً للأعراف الطبية والأنظمة واللوائح المتبعة حيال علاج الحالات المرضية، سواء داخل المملكة أو خارجها.

وشدد على أن الوزارة تعمل وفق آلية ومنهجية علمية تحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن؛ وأن الفيصل هو الحالة الصحية والرأي الطبي البحت.