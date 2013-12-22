الفيصل وزيراً للتربية ومشعل بن عبدالله أميراً لمكة

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، بتعيين الأمير خالد الفيصل وزيراً للتربية والتعليم، خلفاً للأمير فيصل بن عبدالله، كما عين أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله أميراً لمكة المكرمة خلفاً لخالد الفيصل.

وقد أعفى الأمر الملكي الذي صدر اليوم الأحد، وزير التربية الأمير فيصل بن عبدالله الذي عين قبل أربعة أعوام تقريباً، بناء على طلبه.

يذكر أن الأمير خالد الفيصل قد عين في 16 مايو 2007 أميراً لمنطقة مكة المكرمة، التي تشمل أيضاً مدينة جدة ومدينة الطائف وضواحيها.

بينما الأمير مشعل بن عبدالله فقد عين في شهر مارس من عام 2009، أميراً لمنطقة نجران (جنوب المملكة).