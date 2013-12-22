يوسف الجراح يتعافى من أزمة قلبية في الولايات المتحدة

تعافى الممثل السعودي، يوسف الجراح، من الأزمة القلبية الحادة التي تعرض لها صباح أمس السبت (بعد ظهر الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية) خلال مشاركته في ملتقى أبعاد الذي يقوم عليه المبتعثون والمبتعثات في الولايات المتحدة الأميركية.

وشعر الجراح بآلام في صدره خلال أدائه لصلاة الجمعة تم على إثرها نقله إلى مستشفى (برزينس رريزيراكشن) ورقد لعدة ساعات فيه قبل أن يغادر المستشفى في وقت متأخر من مساء السبت على مسؤوليته الشخصية على الرغم من رفض الطبيب المعالج له خروجه

وأكد المتحدث الرسمي باسم ملتقى أبعاد في أميركا ماجد بن جعفر الغامدي للعربية.نت أن الممثل الجراح بات في وضع صحي أفضل على الرغم من حاجته للعلاج وأكد خروجه من المستشفى قبل قليل.. وأضاف: "تعافى الممثل يوسف الحراج من الأزمة القلبية الحادة التي تعرض لها اليوم وهو في صحة جيدة وغادر المستشفى على الرغم من رفض الطبيب المعالج له خروجه ولكن الجراح أصر على الخروج على مسؤوليته الشخصية بعد أن وقع على ورقة الخروج، مؤكدا أن لديه طبيبا معالجا في السعودية هو من يشرف على حالته الصحية ويريد إكمال العلاج لديه".

ولم يتحدد حتى الآن سبب الأزمة القلبية، ولكن الجراح كان تحدث في حفل الافتتاح عن الظروف الصعبة التي يعاني منها بسبب وفاة والده قبل أسبوعين.. غير أن الممثل السعودي يعاني في الأصل من مشاكل قلبية تسببت في دخوله المستشفى قبل عام لأسباب تتعلق بالقلب.

وكان من المقرر أن يعود الجراح للسعودية الاثنين المقبل، غير أنه لم يتقرر بعد هل سيلتزم ببرنامجه المحدد أو سيطرأ عليه التغيير.. كما أنه كان من المقرر أن يشارك الجراح في أكثر من فقرة في الحفل الذي حضره أكثر من 1000 من المبتعثين السعوديين، ولكنه لم يشارك سوى في حفل الافتتاح وغاب عن الفقرة الثانية التي كانت بعنوان (أضواء إعلامية) بسبب تعرضه للأزمة الصحية.