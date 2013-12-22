فوز 7 مبدعين بينهم سعوديتان بجائزة الملك للإبداع

أعلن رئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أسماء الفائزين بالجائزة الذين اعتمدهم مجلس الأمناء في الدورة الثانية للعام 1434-1435ه/ 2013م، بحسب تقرير لصحيفة "الرياض".

وكان مجلس أمناء الجائزة قد اعتمد الفائزين في فئة المخترعين، وهم الدكتور سعيد بن محمد بن صالح الزهراني سعودي الجنسية، والدكتور إيناس معين الناشف أردني الجنسية مناصفةً عن اختراعهما في مجال تقنية المواد المتقدمة المسمى "عملية تدمير غازات الكبريت وخردل النيتروجين واللويزيت ومثيلاتها/نظائرها في المذيبات منخفضة الانصهار"، فيما فاز المهندس سعيد بن محمد بن حسن آل مبارك سعودي الجنسية عن اختراعه في مجال تقنية البترول والغاز المسمى "صمام جوفي مانع لتدفق الموائع بين الطبقات"، والدكتور سعد بن عبدالله بن محمد الجليل سعودي الجنسية عن اختراعه في مجال تقنية المياه المسمى "طريقة عمل مادة مازة مركبة من مواد طبيعية".

وفي فئة الموهوبين، فاز بالجائزة كل من الدكتورة فاتن بنت عبدالرحمن بن فؤاد خورشيد سعودية الجنسية، والأستاذة نهى بنت طلال بن إبراهيم زيلعي سعودية الجنسية، والدكتور محمد بن محروس بن أحمد آل محروس سعودي الجنسية، وذلك نظير إنجازاتهم وإسهاماتهم المميزة في مجال التقنية الطبية والصحية.

وبين الدكتور محمد السويل أن الجائزة في دورتها الثانية قد تلقت 125 ترشيحاً، تمثل 11 جنسية مختلفة تنوعت تخصصاتها لتشمل جميع مجالات الجائزة لهذا الدورة، وهي تقنية المياه، وتقنية البترول والغاز، وتقنية البتروكيميائيات، وتقنية النانو، والتقنية الحيوية، وتقنية المعلومات، وتقنية الإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، وتقنية الفضاء والطيران، وتقنية الطاقة، وتقنية البيئة، وتقنية المواد المتقدمة، والرياضيات والفيزياء، والطبية والصحية، وتقنية الزراعية، وتقنية البناء والتشييد.

واختتم السويل تصريحه مباركاً للفائزين بالجائزة في دورتها الثانية، متمنياً أن تكون هذه الجائزة محفزة لهم لتقديم المزيد من الإبداع والابتكار والاختراع، إلى جانب الإنجازات والإسهامات التي تعود بالمنفعة على الوطن خاصة، والإنسانية عامة.

يذكر أن مجلس أمناء الجائزة يترأسه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ونائب وزير التربية والتعليم رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي نائباً لرئيس المجلس، ويضم في عضويته كلاً من الدكتور راشد بن محمد الزهراني نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب، والدكتور عبدالقادر بن عبدالله الفنتوخ وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات، والدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، والدكتور عبدالعزيز بن سلطان الملحم وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية، والدكتور أحمد بن عبدالقادر المهندس رئيس جمعية المخترعين السعوديين عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والدكتور إبراهيم بن علي علوي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور محمد بن عبدالرحمن الفوزان من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الأنصاري مدير برنامج إدارة التقنية بشركة أرامكو، والأستاذ خلف بن رباح الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.