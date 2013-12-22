سائق شاحنة يتهم وزارة التجارة بإخفاء حقيقة لحم الخنازير

تسبب إدراج وزارة التجارة لحوم الخنازير ضمن الأغذية الفاسدة في إغضاب سعودي يعمل سائقاً لشاحنة نقل، ساهم في كشف محاولة تهريب تلك اللحوم من ميناء الدمام (شرق المملكة) إلى جانب زميل له، وكافأتهما الوزارة بـ5 آلاف ريال وشهادات تقديرية مؤخراً.

وقال محمد الخالدي (سائق شاحنة النقل) خلال استضافته في برنامج نشرة الرابعة، على قناة العربية، اليوم الأحد، إن هذا التكريم لن يقف أمام مطالبته بكشف الحقيقة وراء تهريب تلك اللحوم.

وأضاف أن سبب إفصاحه هو بيان وزارة التجارة الإعلامي عن تكريمه هو وزميله والتي أوضحت من خلاله أن التكريم سببه رفضهما نقل مواد غذائية فاسدة، وهذا يعد تضليلا للرأي العام، بحسب وصفه، إذ لا بد من الوزارة أن تقول الحقيقة.

وكانت وزارة التجارة، أصدرت بياناً صحافياً يوم الاثنين الماضي، قالت من خلاله: كرم الوزير الدكتور توفيق الربيعة اثنين من المواطنين يعملان في مجال قيادة شاحنات النقل الثقيل وهما: محمد أحمد الخالدي، وعايد صبيح الخالدي، وذلك نظير رفضهما نقل بضاعة غذائية فاسدة من مستودع تجاري في إحدى المدن إلى مدينة أخرى، وإبلاغ الوزارة بذلك، حيث قدم لهما شهادات شكر، ومكافآت مالية تشجيعاً لهما على ما قدماه في سبيل حماية مجتمعهما ووطنهما من أخطار تلك السلع، وجشع المحتالين.

وسعت "العربية" إلى التواصل مع المسؤولين بوزارة التجارة للتعليق على هذا الموضوع وهذه الاتهامات لكنهم اعتذروا.