نجران.. تحويل خريجي التأمين الصحي لوظائف مدنية

تتجه وزارة الخدمة المدنية لتحويل وظائف خريجي الدبلومات الصحية تخصص "التأمين الصحي" إلى نظام سلم المراتب بدلاً من الكادر الصحي، هذا ما أكده مدير فرع الوزارة بمنطقة نجران، علي عوض القحطاني، لعدد من خريجي التأمين الصحي رداً على شكواهم من تقليص المكافأة خلال فترة التدريب والتأهيل في جامعة نجران، وعدم مساواتهم بزملائهم خريجي الدبلومات الصحية، حيث تفاجأوا برد القحطاني بأن هذه المكافأة تعادل المرتبة الخامسة في نظام سلم رواتب الموظفين المدنيين، في إشارة لتحويل وظائفهم من الكادر الصحي إلى مراتب.

وحسب صحيفة "عكاظ"، فقد أبدى مجموعة من خريجي الدبلوم الصحي (التأمين الصحي) حضروا إلى مكتب الصحيفة، استغرابهم من توجه وزارة الخدمة المدنية لتحويل وظائفهم واستبعادهم من "الكادر الصحي"، رغم أن تخصصهم مقرر من وزارة الصحة وطبيعة عملهم فني سجلات بالمنشآت الصحية، وحصلوا على تصنيف من هيئة التخصصات الصحية ويحملون شهادة دبلوم نفس شهادة زملائهم في التخصصات الصيدلة والمختبرات والأشعة الذين عينوا على وظائف على الكادر الصحي.

وقال الخريجون بصوت واحد "سعدنا كثيراً بالأمر الصادر لدراسة وضع حاملي الدبلومات الصحية، وإلزام وزارة الخدمة المدنية بالتوظيف بعد انتهاء فترة التدريب والتأهيل لمدة عام وبمكافأة مقطوعة شهرياً خلال فترة التأهيل".

وأضافوا: "أمضينا سنتين ونصف السنة ندرس بالمعاهد الخاصة على حسابنا بمبلغ 40 ألف ريال من أجل الحصول على الشهادة، وعند شمولنا بالأمر القاضي بتأهيلنا وتدريبنا فوجئنا بأن جامعة نجران عدلت عقودنا معها دون علمنا، واعتمدت لنا مكافأة 5240، بينما العقد الموقع 6110 ريالات"، مؤكدين مضي شهرين في التدريب دون أن تصرف لهم المكافأة مثل بقية زملائهم في مختلف مناطق المملكة، ما دفعهم لمراجعة فرع الخدمة المدنية بالمنطقة لمعرفة أسباب تقليص المكافأة.

ومن جهته، قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي والمتحدث الرسمي باسم الجامعة، حسن بن محمد آل عامر: "إن الجامعة كغيرها من الجامعات السعودية مكان لتأهيل وتدريب خريجي الدبلومات الصحية، وليست هي من يصرف مكافآت المتدربين، فالمكافآت مسؤولية الجهة التي وجهتهم للتدريب، وبالنسبة للعقود فهي بنيت حسب ما وصل الجامعة حرفياً وبالأسماء والتخصصات، وحسب ما وردنا من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة فإن جميع المتدربين قد وقعوا على العقود وأطلعوا على مبالغ مكافآتهم التي جاءت بناء على المسيرات الواردة من الجهة التي أرسلتهم للتدريب وهي وزارة الصحة"، مؤكداً أن الجامعة جاهزة لصرف المكافآت فوراً وفي نفس اليوم الذي تصل فيه من الجهة المعنية بالمتدربين، ولن تتأخر الجامعة فيما يخدم أي طالب أو متدرب فيها.