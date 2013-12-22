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وفاة 3 عناصر أمنية سعودية أثناء القبض على 6000 مهرب

المصدر: الرياض - محمد العيدان
عناصر من حرس الحدود السعودي "أرشيفية"
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كشف تقرير صادر من حرس الحدود السعودي عن وفاة ثلاثة من عناصره وإصابة 11 آخرين، خلال القبض على أكثر من 6 آلاف مهرب في أكثر من 11 ألف قضية تهريب خلال العام الهجري المنصرم.

وقال التقرير، اليوم الأحد، إنه تم القبض على 6 آلاف و233 مهرباً في 11 ألفاً و348 قضية تهريب، نتج عنه وفاة ثلاثة عناصر وإصابة 11 آخرين.

وأضاف كما تم خلال العام الهجري الماضي القبض على 18 ألفاً و193 قضية تسلل، وضبط 28 ألفاً و314 كيلوغراماً من الهجري، وأكثر من 5 ملايين حبة مخدرة، ونحو مليوني كيلوغرام من القات و36 قنبلة يدوية و108 أصابع من الديناميت، ونحو 7 آلاف قطعة سلاح، وأكثر من 300 ألف طلقة ذخيرة.

كلمات دالّة

#السعودية, #تهريب, #حرس الحدود

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