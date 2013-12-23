السعودية تحذر سكانها من النقل العشوائي لمشتقات البترول

حذرت مديرية الدفاع المدني في العاصمة الرياض من الأخطار الناجمة عن نقل مشتقات البترول من قبل الأفراد لاستخدامها في المخيمات لتعبئة المولدات الكهربائية أو الدراجات النارية.

ودعت في بيان صحافي اليوم الاثنين إلى استخدام حاويات نقل آمنة ومحكمة الغلق مخصصة لهذا الغرض لا تسبب تسرب الوقود أو انتشار الغازات الخانقة منه، ولا يتم وضعه داخل قمرة القيادة أثناء النقل، وكذلك عدم تخزينه داخل الأماكن المخصصة للجلوس وإبعاده للخارج في أماكن آمنة, واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تعبئة المولدات بالوقود كإيقاف المولد عن التشغيل وكذا الدراجات النارية واستخدام الكيروسين الجاف في حال إشعال الفحم أو الحطب أو استخدام أي وسيله آمنة.

وشدد الدفاع المدني بمنطقة الرياض على ضرورة اقتناء طفايات الحريق لأهميتها في التدخل السريع والسيطرة على الحريق في بدايته وقبل انتشاره.